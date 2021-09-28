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Жесть по-африканськи: боксер майже до смерті забив суперника, який ледве стояв на ногах (відео)

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Жесть по-африканськи: боксер майже до смерті забив суперника, який ледве стояв на ногах (відео)

Скріншот відео

Спортсмена "відкачували" кілька хвилин.

Жорсткий нокаут стався в бою за правилами боксу між Мухсіном Кізотою та Садікі Нуру в Танзанії. Легковаговики виборювали титул Pugilistic Syndicate.

Уже в першому раунді Кізота зміг приголомшити суперника потужним лівим, після чого він засипав того градом ударом, незважаючи на те, що Нуру тримався на ногах лише завдяки канатам.

Коли ж боксер все ж упав, рефері із запізненням зупинив поєдинок. Рятувати Садікі, який лежав знепритомним, кинулися навіть звичайні глядачі.

  • 22-річний Кізота здобув 12-ту перемогу на професійному ринзі. У його пасиві 3 поразки.
  • Нуру програв у 4-й раз за кар'єру. На його рахунку також 4 перемоги.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в андеркарді бою Усик - Джошуа британець змусив суперника битися в конвульсіях.

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