Жіноча збірна Англії встановила унікальний рекорд в історії команд "трьох левів"

Англійські футболістки відправили у ворота суперниць 20 голів.

У рамках кваліфікації чемпіонату світу 2023 серед жіночих команд збірна Англії зустрічалася з національною командою Латвії. Гра завершилася перемогою англійських футболісток із рахунком 20:0.

Ця перемога стала найрозгромнішою в історії всіх англійських збірних. У цьому матчі три футболістки "трьох левів" оформили по хет-трику, ще одна забила 4 м'ячі.

Також рахунок 20:0 є рекордним для відбірного турніру на чемпіонат світу серед жіночих збірних. Раніше рекорд належав національній команді Бельгії, яка минулого тижня розгромила Вірменію з рахунком 19:0.

Збірна Англії займає 1-е місце у групі D з 18 очками після 6 турів.

Латвія (0) – на останньому, 6-му місці.

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