Жіноча збірна України перемогла Австрію на ЧЄ з волейболу U-21, але до наступного раунду не пройшла

У четвер, 14 липня, в італійському місті Черіньйола молодіжна збірна України з волейболу провела заключний матч на чемпіонаті Європи.

Українська збірна, яка у попередньому матчі поступилася Сербії 0:3 і заздалегідь втратила шанси на вихід до півфіналу, грала з командою Австрії.

"Синьо-жовті" обіграли суперниць з рахунком 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:11).

Перша партія пройшла за переваги українок і завершилася з рахунком 25:18 на їхню користь. До середини другого сету гра була рівною, а далі австрійська команда пішла вперед та досягла успіху 21:25. Однак це був лише епізод у матчі. Третю й четверту партії українки виграли дуже впевнено 25:15 та 25:11, здобувши першу і, на жаль, останню перемогу на турнірі.

За підсумками трьох ігрових днів підопічні Юлії Якушевої посідають третє місце в квартеті, яке не дає право грати в плейоф.

Сьгодні також зустрінуться збірні Сербії та Італії, які достроково забезпечили собі вихід до півфіналу. Переможець цієї гри займе перше місце у групі, а той, хто програє – друге.

Нагадаємо, що континентальна першість з волейболу серед чоловіків, яка була запланована в Україні на 2023 рік, швидше за все, не відбудеться в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

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