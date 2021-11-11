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Жіноча збірна України сенсаційно обіграла віцечемпіонок Європи в стартовому матчі відбору на ЧЄ-2023 (відео)

Жіноча збірна України сенсаційно обіграла віцечемпіонок Європи в стартовому матчі відбору на ЧЄ-2023 (відео)

instagram.com/fbu_official / ФБУ

Команда Срджана Радуловича здобула переконливу перемогу над француженками.

Жіноча збірна України з баскетболу успішно розпочала кваліфікацію на Євробаскет-2023. Підопічні Срджана Радуловича у домашньому поєдинку несподівано здолали чинних віцечемпіонок континенту та бронзових призерок Олімпіади-2020 команду Франції90:71.

Українки комфортно переграли суперниць у першій чверті (31:23), після чого закріпили перевагу в другому періоді - 23:14. Третя чверть була програна "синьо-жовтими" лише з різницею в одне очко - 17:18. А в заключній десятихвилинці українська збірна знову виявилася сильнішою (19:16) та здобула впевнену підсумкову перемогу.

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Аліна Ягупова, яка набрала 33 очки і додала до них шість підбирань та п'ять результативних передач.

Найкращі моменти матчу Україна - Франція

  • У паралельному матчі групи Литва вдома перемогла Фінляндію - 69:59. За підсумками першого туру Україна очолила квартет.
  • Наступний матч українки зіграють 14 листопада на виїзді проти Фінляндії.
  • На Євробаскет-2023 вийдуть переможці своїх груп і чотири з десяти найкращих других місць.
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