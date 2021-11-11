Жіноча збірна України сенсаційно обіграла віцечемпіонок Європи в стартовому матчі відбору на ЧЄ-2023 (відео)

Команда Срджана Радуловича здобула переконливу перемогу над француженками.

Жіноча збірна України з баскетболу успішно розпочала кваліфікацію на Євробаскет-2023. Підопічні Срджана Радуловича у домашньому поєдинку несподівано здолали чинних віцечемпіонок континенту та бронзових призерок Олімпіади-2020 команду Франції - 90:71 .

Українки комфортно переграли суперниць у першій чверті (31:23), після чого закріпили перевагу в другому періоді - 23:14. Третя чверть була програна "синьо-жовтими" лише з різницею в одне очко - 17:18. А в заключній десятихвилинці українська збірна знову виявилася сильнішою (19:16) та здобула впевнену підсумкову перемогу.

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Аліна Ягупова, яка набрала 33 очки і додала до них шість підбирань та п'ять результативних передач.

The best player in the world right now?



Alina Iagupova lead Ukraine to a BIG WIN against @FRABasketball (90-71) in the #EuroBasketWomen Qualifiers!



: 33 PTS | 6 REB | 5 AST pic.twitter.com/G32Cu2O5eU — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) November 11, 2021

Найкращі моменти матчу Україна - Франція

У паралельному матчі групи Литва вдома перемогла Фінляндію - 69:59. За підсумками першого туру Україна очолила квартет.

Наступний матч українки зіграють 14 листопада на виїзді проти Фінляндії.

На Євробаскет-2023 вийдуть переможці своїх груп і чотири з десяти найкращих других місць.

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