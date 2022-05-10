Жіноча збірна України U-19 розпочала другий етап відбору на Євро-2022 з розгромної поразки

Жіноча збірна України U-19 розпочала другий етап відбору на Євро-2022 з розгромної поразки

У вівторок, 10 травня, в Австрії розпочався турнір другого етапу відбору Євро-2022 WU-19 у Лізі А за участі молодіжної жіночої збірної України.

"Синьо-жовті" у першому матчі поступилися суперницям з Норвегії - 0:5 .

Українки пропустили вже на 9-й хвилині – Тандберг після кутового влучно пробила головою. Невдовзі могла зрівняти рахунок Глущенко, однак після сольного проходу не влучила в дальній кут. Потім знову вдалося забити скандинавкам, коли на 18-й хвилині Сьорбо влучила в ціль із лінії штрафного.

Після цього непоганого удару завдала Глущенко, але голкіпер суперниць упоралася. Норвежки продовжували володіти ініціативою й створювали нові небезпечні моменти. Українки відповіли класним ударом Глущенко головою, після якого м’яч облизнув поперечину. Утім, під кінець першого тайму скандинавки забили знову – флангову подачу замкнула Ісаксен.

У другій половині зустрічі суперниці синьо-жовтих лише збільшили перевагу. Декілька їхніх ударів парирувала Боклач, тоді як на 75-й хвилині з непоганою спробою Глущенко впоралася вже Паненгстуен. Під кінець зустрічі у складі норвезької команди дубль оформила Ісаксен. У доданий арбітром час Боклач зуміла парирувати пенальті, але на добивання встигла Фінк.

У наступному матчі, який відбудеться в Бад-Вімсбах-Найдхартингу 13 травня збірна України зустрінеться з Австрією.

Восени минулого року "синьо-жовті" посіли третє місце у групі Ліги А першого раунду відбору Євро-2022 WU-19 та зберегли прописку в елітному дивізіоні й шанси вийти у фінальний турнір.

У грудні 2021 року відбулося жеребкування другого раунду відбору чемпіонату Європи серед жінок віком до 19-ти років. За його підсумками збірна України WU-19 потрапила до групи А4.

Нагадаємо, що Виконавчий комітет УЄФА на зборах у Відні затвердив розклад основної частини чемпіонату Європи 2024 року, який прийме Німеччина.

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