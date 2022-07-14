Жіноча збірна України U-20 здобула другу поспіль перемогу на Євробаскеті

У четвер, 14 липня, жіноча збірна України здобула перемогу в міні-турнірі за 9-18 місця чемпіонату Європи в Скоп’є.

Після перемоги над Албанією на чемпіонаті Європи з баскетболу серед жінок U-20 (Дивізіон B) жіноча збірна України обіграла Грузію - 58:37/

Вже в першій чверті "синьо-жовті" здобули перевагу і надалі лише збільшували її. Перед останньою чвертю гравчині збірної України з відривом перемагали і лише в четвертій десятихвилинці суперниці зуміли трішки скоротити своє відставання.

Владислава Кіба та Анастасія Кучерьонок здобули по 17 очок, на рахунку Дар'ї Дубнюк 15 очок.

Наступний свій матч Україна проведе в суботу, 16 липня, проти одноліток з Вірменії.

Нагадаємо, що український баскетболіст Володимир Герун продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії. Гравець підписав річний контракт.

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