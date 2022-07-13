Жіноча збірна України U-20 здобула першу перемогу на Євробаскеті

У середу, 13 липня, жіноча збірна України здобула перемогу в останньому матчі групового раунду на чемпіонаті Європи в Скоп’є.

У п'ятому турі чемпіонату Європи з баскетболу серед жінок U-20 (Дивізіон B) збірна України розгромила команду Албанії - 79:52.

Свою перевагу над гравчинями збірної Албанії команда Євгена Мурзіна позначили з перших хвилин гри, збільшуючи свою перевагу з кожною чвертю.

Це перша перемога українок на турнірі."Синьо-жовті" програли перші три гри: Туреччини (45:88), Швейцарії (44:67), Греції (56:82).

Тепер українки змагатимуться у другому раунді Євробаскету U-20 за 9–18 місця. На другому етапі команди групи А зіграють зі збірними групи В - Грузією та Вірменією. Результати на першому етапі будуть враховуватись.

Наступну гру українки проведуть завтра, 14 липня, проти Грузії. Початок матчу - о 19:45.

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