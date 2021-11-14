Жіноча збірна України виграла другий матч поспіль і зберегла лідерство у відборі на Євробаскет-2023 (відео)

Жіноча збірна України виграла другий матч поспіль і зберегла лідерство у відборі на Євробаскет-2023 (відео)

Після перемоги над віцечемпіоноками Європи - француженками, українські баскетболістки обіграли Фінляндію.

Жіноча збірна України з баскетболу на виїзді здолала Фінляндію в другому турі відбору на Євробаскет-2023. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 77:71 .

Підопічні Срджана Радуловича чудово провели перший період, забезпечивши собі 10-очковий відрив перед своїми суперницями. Друга та третя чветь залишилися за фінськими баскетболістками, яким вдалося скоротити відставання до 6 очок.

У заключній 10-хвилинці команди набрали однакову кількість очок. Як наслідок, Україна здобула добула другу перемогу в кваліфікації на Чемпіонат Європи.

Найкращі моменти матчу Фінляндія - Україна

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко та віддала сім передач.

У стартовому поєдинку відбору на Євробаскет-2023 українки сенсаційно обіграли чинних віцечемпіонок континенту та бронзових призерок Олімпіади-2020 француженок (90:71).

чинних віцечемпіонок континенту та бронзових призерок Олімпіади-2020 француженок (90:71). "Синьо-жовті" очолюють турнірну таблицю своєї групи, маючи дві перемоги у двох зустрічах. Наступний матч українки зіграють 24 листопада проти Литви.

На Євробаскет-2023 вийдуть переможці своїх груп і чотири з десяти найкращих других місць.

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