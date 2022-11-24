Жіноча збірна України з баскетболу вперше програла у відборі на Євробаскет-2023

Жіноча збірна України програла Литві у виїзному матчі кваліфікації на Євробаскет-2023. Поєдинок завершився з рахунком 81:62 на користь суперниць "синьо-жовтих".

Литовки краще розпочали поєдинок і виграли перший період – 23:17. У наступній чверті наші баскетболістки виявилися сильнішими та пішли на перерву з 5-очковим гандикапом.

Однак третя 10-хвилинка стала провальною для "синьо-жовтих" – Литва забрала її з рахунком 29:10. А в заключному періоді литовки відірвалися ще на 5 очок і в підсумку завершили матч із відривом у 19 пунктів.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала Аліна Ягупова. Баскетболістка турецького "Фенербахче" набрала 18 очок, до яких додала 8 результативних передач.

Євробаскет-2023. Жінки. Кваліфікація

Група В. Вільнюс, Литва

Литва – Україна 81:62 (23:17, 14:25, 29:10, 15:10)

Для українок це перша поразка у відборі на Євробаскет-2023. Підопічні Срджана Радуловича стартували у кваліфікації на континентальну першість з двох перемог – над француженками (90:71) та фінками (77:71).

Після перемоги команда Литви зрівнялася з Україною за очками та очолила групу завдяки перевазі в особистих зустрічах. Наступний матч українські баскетболістки проведуть 27 листопада проти Франції.

Євробаскет-2023. Жінки. Кваліфікація. Турнірна таблиця групи В

1. Литва – 5 (3), +2

2. Україна – 5 (3), +6

3. Франція – 3 (2), +8

4. Фінляндія – 2 (2), -16

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