Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на чемпіонат Європи

Змагання відбудуться від 23-го до 29 січня у Швейцарії.

Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на чемпіонат Європи, який незабаром розпочнеться у швейцарському Ленцерхайде.

Склад команди в коментарі Biathlon.com.ua назвав старший тренер збірної Олександр Кравченко.

На майбутній континентальній першості "синьо-жовті" виступлять бойовим складом. Зокрема, участь у турнірі візьме й лідерка української команди Юлія Джима.

Склад жіночої збірної України на ЧЄ-2023: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова.

Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться від 23-го до 29 січня. У програмі змагань індивідуальні гонки, спринт, переслідування, синглмікст і класична змішана естафета.

Континентальна першість стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 6-го до 19 лютого німецький Обергоф.

Нагадаємо, наступний, шостий етап сезону Кубка світу-2022/23 з біатлону прийматиме 19 – 22 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

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