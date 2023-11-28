Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на першу естафету сезону Кубка світу

Стало відомо, хто представить збірну України в жіночій естафеті на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді.

Як повідомив старший тренер Микола Зоц у коментарі Суспільне Спорт, у складі "синьо-жовтих" виступлять Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.

Стартовий етап побіжить Дмитренко, яка цього сезону дебютувала на рівні Кубка світу. Далі на дистанцію вийде Блашко, а за нею Кривонос. Фінішеркою української збірної буде Петренко.

Зазначимо, що з шести українок, які перебувають у таборі команди в Естерсунді, до складу на естафету не потрапили Анастасія Меркушина та Любов Кип'яченкова.

Жіноча естафета відбудеться у середу, 29 листопада, початок – о 16:20 за київським часом.

Своєю чергою, чоловіча естафетна гонка відбудеться у четвер, 30 листопада. Старт – о 16:20 за київським часом. Склад української команди стане відомий пізніше.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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