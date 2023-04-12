Жіноча збірна України з біатлону отримала нового тренера на сезон-2023/24

Жіноча збірна України з біатлону отримала новий тренерський штаб на сезон-2023/24.

Про це офіційно повідомив на пресконференції президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Новим старшим тренером жіночої збірної України став Микола Зоц. Своєю чергою, Олександр Кравченко, який керував жіночою збірною минулого сезону, тепер тренуватиме чоловічу команду "Б".

До тренерського штабу жіночої збірної України з біатлону на наступний сезон також увійшли Олег Меркушин, Сергій Зоц, Ігор Ященко та Олексій Петренко.

Під час підготовки до нового сезону у жіночій збірній України не буде розподілу на команди "А" та "Б", але Юлія Джима та Олена Білосюк тренуватимуться з чоловічими командами: Джима – з командою "А", Білосюк – з "Б". Решта жінок працюватимуть разом в одній команді.

Склад чоловічої та жіночої збірних України для підготовки до сезону-2023/24

Чоловіки (команда "А"): Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин + Юлія Джима.

Чоловіки (команда "Б"): Руслан Ткаленко, Степан Кінаш, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь + Олена Білосюк.

Жінки (єдина команда): Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Олена Городна, Юлія Городна, Ксенія Приходько, Оксана Коваленко.

Нагадаємо, сезон Кубка світу з біатлону-2022/23 став для збірної України першим в історії, який вона завершила без медалей.

Починаючи від сезону-1992/93, коли українські біатлоністи почали виступи на турнірах, у кожному з них вдавалося закінчити Кубок світу бодай з однією нагородою.

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