Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на чемпіонат світу-2025

Головний старт біатлонного сезону від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Жіноча збірна України з біатлону визначилася, в якому складі виступатиме на прийдешньому чемпіонаті світу-2025.

Як повідомили Суспільне Спорт у федерації біатлону України, до складу команди увійшли шість спортсменок, одна з яких – у статусі запасної.

Четвірку учасниць української збірної тренерський штаб визначив ще після шостого етапу Кубка світу, тоді як останніх двох – після чемпіонату Європи.

Склад жіночої збірної України на ЧС-2025 з біатлону: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна).

Чемпіонат світу-2025 з біатлону відбудеться від 12 до 23 лютого у швейцарському Ленцергайде. Планетарна першість традиційно вважається головним стартом біатлонного сезону.

Додамо, що від 29 січня до 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло відбувся чемпіонат Європи-2025 з біатлону. Збірна України, яка змагалася без своїх лідерів Юлії Джими та Дмитра Підручного, закінчила континентальну першість без медалей.

Наступний, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 заплановано на 6-9 березня в чеському Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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