Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубка світу

Новий біатлонний сезон стартує 27 листопада.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, в якому складі наша жіноча команда виступить на першому етапі Кубка світу-2021/22 у шведському Естерсунді.

За його словами, "синьо-жовтих" точно представлятимуть Валентина та Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима та Олена Білосюк, а останньою учасницею стане Катерина Бех або Ірина Петренко. Рішення було ухвалено за підсумками передсезонних стартів у норвезькому Шушені.

"Ми з Урошем (Урош Велепець - головний тренер жіночої збірної України з біатлону - прим.) солідарні в оцінці виступу дівчат. Робочим процесом він задоволений, а після цих перегонів вже практично визначився зі складом на перший етап Кубка світу. Зрозуміло, що за підсумками Шушена відібралися Віта, Валя та Настя. Джима та Білосюк за домовленістю з Урошем від самого початку готувалися до Кубка світу - п'ятірка вже визначена. Шостою кандидатурою старший тренер поки що обирає між Бех і Петренко", - повідомив Бринзак в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

Прем'єрний етап сезону в Естерсунді запланований на 27-28 листопада. Там же відбудеться і другий етап Кубка світу 2-5 грудня.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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