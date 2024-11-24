Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубка світу-2024/25

До Фінляндії українська збірна відправить шість біатлоністок.

Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу сезону-2024/25, який відбудеться у фінському Контіолагті.

Як повідомила Федерація біатлону України у своєму офіційному Telegram-каналі, нашу команду представлятимуть шість біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Городна, Анна Кривонос та Олександра Меркушина.

Зазначимо, що у жіночих особистих гонках збірна України матиме квоту у п'ять біатлоністок у сезоні Кубка світу-2024/25.

Тоді як чоловіча збірна України за підсумками минулого сезону втратила одну квоту в особистих гонках Кубка світу і в новій кампанії не зможе випускати на старт більше чотирьох біатлоністів.

Стартовий етап нового сезону Кубка світу в Контіолагті триватиме від 30 листопада до 8 грудня. Він включатиме одиночну та класичну змішані естафети, чоловічі та жіночі естафети, індивідуальні гонки, спринти, а також масстарти.

Раніше чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу-2024/25.

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