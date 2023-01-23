Жіноча збірна України з біатлону зазнала втрати перед стартом чемпіонату Європи

Українська біатлоністка Дар'я Блашко не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи 2023 року, який невдовзі розпочнеться у швейцарському Ленцергайде.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, 26-річна спортсменка захворіла, а тому вибула зі складу жіночої команди на континентальну першість.

Таким чином, на ЧЄ-2023 нашу країну представлять п'ять біатлоністок, а не шість, як це планувалося раніше. До складу української збірної на змагання увійшли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.

Що стосується складу чоловічої збірної України на чемпіонат Європи, то він залишився без змін: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Тищенко.

Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться від 25-го до 29 січня. У програмі змагань індивідуальні гонки, спринт, переслідування, синглмікст і класична змішана естафета.

Континентальна першість стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 8-го до 19 лютого німецький Обергоф.

Читайте також:

Україна фінішувала в топ-10: результати чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Кубок світу з біатлону-2022/23: повний календар, розклад усіх гонок

Україна – в топ-10: результати жіночої естафети на Кубку світу з біатлону в Антгольці