Жіноча збірна України з біатлону зазнала втрати перед стартом чемпіонату Європи

Дар'я Блашко пропустить континентальну першість через хворобу.
Українська біатлоністка Дар'я Блашко не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи 2023 року, який невдовзі розпочнеться у швейцарському Ленцергайде.
Як повідомляє Biathlon.com.ua, 26-річна спортсменка захворіла, а тому вибула зі складу жіночої команди на континентальну першість.
Таким чином, на ЧЄ-2023 нашу країну представлять п'ять біатлоністок, а не шість, як це планувалося раніше. До складу української збірної на змагання увійшли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.
Що стосується складу чоловічої збірної України на чемпіонат Європи, то він залишився без змін: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Тищенко.
Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться від 25-го до 29 січня. У програмі змагань індивідуальні гонки, спринт, переслідування, синглмікст і класична змішана естафета.
Континентальна першість стане останнім стартом перед чемпіонатом світу з біатлону, який прийматиме від 8-го до 19 лютого німецький Обергоф.
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