Жіноча збірна України з боротьби гарантувала собі першу медаль на Чемпіонаті Європи-2022

Жіноча збірна України з боротьби гарантувала собі першу медаль на Чемпіонаті Європи-2022

Олександра Хоменець вийшла до фіналу змагань.

Жіноча збірна України з боротьби вже точно не залишиться без медалей на Чемпіонаті Європи-2022, який триває в Будапешті.

Українка Олександра Хоменець пробилася до фіналу у ваговій категорії до 55 кг.

19-річна українська спортсменка у чвертьфіналі здолала Нову Іллону Бергман зі Швеції (9:2), а в півфіналі перемогла представницю Туреччини Бехіду Гун (9:4).

Тепер у фіналі Хоменець зустрінеться з 22-річною румункою Андреа Беатріс Аною. Вирішальна сутичка відбудеться 31 березня.

Додамо, що в поєдинку за "бронзу" у вазі до 68 кг українка Алла Белінська позмагається з чешкою Аделою Ханзличковою. За вихід до півфіналу Белінська програла Ірині Рингач з Молдови.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилися від участі в чемпіонаті Європи та залишилася в Україні, щоб захищати свою країну від російських окупантів.

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