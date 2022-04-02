Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік Чемпіонату Європи-2022

"Синьо-жовті" здобули 5 медалей, серед яких два "золота".

Жіноча збірна України з боротьби блискуче виступила на Чемпіонаті Європи-2022 в Будапешті. Наша команда завершила змагання лідером медального заліку.

Загалом "синьо-жовті" виграли п'ять нагород: дві золоті, одну срібну та дві бронзові.

Чемпіонками Європи з боротьби стали Аліна Грушина-Акобія (вагова категорія до 57 кг) та Тетяна Ріжко (вага до 65 кг). "Срібло" континентальної першості завоювала Олександра Хоменець (вага до 55 кг), а бронзові медалі вибороли Алла Бєлінська (вага до 68 кг) та Ілона Прокопевнюк (вага до 62 кг).

Медальний залік Євро-2022 з жіночої боротьби

1. Україна - 2 "золота", 1 "срібло", 2 "бронзи"

2. Туреччина - 2+1+1

3. Молдова - 2+0+2

4. Болгарія - 1+2+1

5. Німеччина - 1+1+2

Зазначимо, що через розв'язану в Україні війну збірні Росії та Білорусі не допустили до Чемпіонату Європи. Більше того, суддів з цих країн також усунули від роботи на змаганнях.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби відмовилася від участі в чемпіонаті Європи та залишилася в Україні, щоб захищати свою країну від російських окупантів.

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