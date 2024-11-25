Жіноча збірна України з фехтування на шпагах виграла "срібло" на Кубку світу у Ванкувері

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула "срібло" в командних змаганнях на етапі Кубка світу в канадському Ванкувері.

У поєдинку за "золото" українська команда, яку представляли Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко, поступилася Південній Кореї – 34:45.

Українки розпочали турнір зі стадії 1/8 фіналу. Спершу "синьо-жовті" в напруженій боротьбі перемогли господарок турніру Канаду (33:32), в 1/4 фіналу також з різницею в один укол подужали Італію (34:33), а в півфіналі здолали віцечемпіонок Олімпіади-2024 збірну Франції – 38:30.

Зазначимо, що наша команда шпажисток другий рік поспіль піднімається на п'єдестал пошани на етапі Кубка світу у Ванкувері. Торік українки здобули "бронзу".

Раніше повідомлялося, що українки здобули історичне "срібло" Кубка світу з фехтування в командній рапірі.

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