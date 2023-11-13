Жіноча збірна України з фехтування на шпагах вперше за сім років здобула "золото" етапу Кубка світу

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах виграла "золото" на етапі Кубка світу, який відбувся в італійському Леньяно.

Українську команду, яка отримала шостий номер посіву, представляли Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

На шляху до фіналу наші шпажистки почергово перемогли Естонію (39:34), Італію (45:36) та Гонконг (45:40).

У фіналі змагань "синьо-жовті" зійшлися з першим номером посіву – збірною Південної Кореї, у складі якої виступали призерки Олімпіади-2020 та чемпіонки світу Кан Йон Мі та Сон Се Ра. Вирішальний поєдинок вийшов надзвичайно напруженим і завершився перемогою українок з рахунком 41:40.

Для збірної України це перше "золото" у командній жіночій шпазі від жовтня 2016 року. Цікаво, що тоді у фіналі українки також перемогли Південну Корею.

Крім того, це перша командна нагорода України сезону-2023/24 на етапах Кубка світу з фехтування на шпагах.

Завоювання "золота" етапу Кубка світу дозволило українській команді піднятися на п'яте місце в олімпійській кваліфікації. Наразі Україна – найкраща збірна Європи, яка досі не отримала ліцензію на Олімпіаду-2024. Таким чином, українки претендують на олімпійську ліцензію за континентальною квотою.

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