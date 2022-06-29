Жіноча збірна України з футболу впевнено розібралася з Угорщиною у відборі до ЧС-2023

Українські гравчині в рамках чергового туру кваліфікації до Чемпіонату світу 2023 року перемогли Угорщину з рахунком 2:0.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення РФ та, як наслідок, воєнний стан в Україні "синьо-жовті" змушені проводити перенесені домашні відбірні матчі в польському місті Ряшів на стадіоні "Сталь".

Для українських футболісток гра з угорками стала другою за останні декілька днів, адже до цього вони протистояли шотландкам, де зазнали розгромної поразки з рахунком 0:4. Ця невдача призвела до того, що жіноча збірна України втратила шанси на вихід до плейоф кваліфікації ЧС-2023.

Попри це, українки зуміли підсолодити гіркоту поразки від Шотландії звитягою над Угорщиною. Рахунок у матчі на 23-й хвилині відкрила захисниця "Фіорентини" - Дар'я Кравець. Другий м'яч українок – на рахунку Ольги Овдійчук, яка вийшла на поле на 84-й хвилині, а вже за декілька хвилин зуміла засмутити голкіпера суперників. Для "синьо-жовтої" збірної це лише друга виграна гра у відборі на ЧС-2023, а також друга "суха" гра (перша була з Фарерами - 4:0, прим.).

Фото: УАФ

Це була друга гра між угорками та українками у рамках цього відбору. Їхня перша зустріч завершилася несподіваною перемогою Угорщини з рахунком 4:2. Та й загалом у групі відбору Угорщина займала позицію вище за збірну України - 9 очок проти 4 (в "синьо-жовтих" одна гра в запасі). Утім, як бачимо, збірна України зуміла скоротити відставання від Угорщини. Тепер максимум наші дівчата можуть набрати 13 очок, які наразі є в шотландок, проте вони поступаються їм за особистими зустрічами, тож за регламентом обійти не зможуть. Таким чином, максимум, який світить жіночій збірній України, третє місце.

Наразі жіноча збірна України має в своєму активі сім очок та йде четвертою;

Попереду в збірної України ще два матчі, обидва у вересні: проти Фарерських островів (2 вересня) та Іспанії (6 вересня);

Від групи, де виступає збірна України, на ЧС-2023 виходить Іспанія, а у плейоф зіграє Шотландія.

Додамо, що жіночий Чемпіонат світу наступного літа відбудеться в Австралії та Новій Зеландії (від 10 липня до 20 серпня). Безпосередньо через кваліфікацію УЄФА на турнір пройдуть дев'ять переможців своїх груп, ще дев'ять команд із других місць зустрінуться у плейоф (3-11 жовтня).