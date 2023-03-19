Жіноча збірна України з футзалу поступилася Іспанії в історичному фіналі чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з футзалу в фінальному матчі чемпіонату Європи-2023 програла Іспанії з рахунком 1:5 .

У першому таймі українки пропустили тричі. Вже на 10-й секунді гри Дубицька збила Дані у воротарському, а Пеке реалізувала пенальті. На 11-й хвилині іспанки зміцнили свою перевагу – Сампер пройшла правим краєм і пробила, а Бабенко зрізала м'яч у власні ворота.

Перед перервою Іспанія забила втретє. Де Пас завершила швидку контратаку своєї команди пострілом точно в кут. На першій хвилині другого тайму "Червона фурія" відзначилася четвертим голом – Сампер скористалася передачею від Де Пас і з близької відстані вразила ворота української збірної.

За чотири хвилини до кінця матчу українки змогли забити гол престижу – Шульга пробила з правого краю і м'яч після рикошету опинився у воротах Іспанії. Проте вже наступної хвилини іспанки повернули собі перевагу в чотири м'ячі – Титова втратила м'яч, а Дані поцілила в порожні ворота.

Жіноча збірна України з футзалу вперше в історії грала в фіналі чемпіонату Європи. У півфіналі континентальної першості українки перемогли команду Угорщини.

Таким чином, Україна здобула срібні нагороди жіночого Євро-2023 з футзалу. Збірна Іспанії захистила звання чемпіонок Європи, а "бронзу" континентальної першості взяла Португалія, яка в матчі за третє місце розгромила Угорщину з рахнком 0:12.

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