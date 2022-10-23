Жіноча збірна України з футзалу з першого місця вийшла до фінальної частини Євро-2023

Жіноча збірна України з футзалу пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи 2023 року.

У заключному матчі основного раунду відбору українки зіграли внічию зі збірною Польщі - 1:1. На старті матчу "синьо-жовті" пропустили від Паули Фрончак, але ще до перерви Юлія Титова замкнула простріл на дальній стійці та принесла нашій команді нічию.

Цей результат дозволив українкам з 7 очками посісти перше місце в групі та завоювати путівку на континентальної першість. Раніше підопічні Олега Шайтанова обіграли Нідерланди (5:2) та розгромили Хорватію (5:1).

Жіноча збірна України з футзалу втретє поспіль зіграє у фінальному турнірі чемпіонату Європи. Фінальна частина Євро-2023 запланована на березень 2023 року. Окрім українок у ній візьмуть участь Іспанія, Угорщина. На четверту путівку претендують Португалія та Італія.

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