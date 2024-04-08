Жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи

Жіноча збірна України з гандболу вийшла на чемпіонат Європи-2024. "Синьо-жовті" завоювали перепустку на континентальну першість за підсумками матчу заключного туру відбору проти Словаччини.

Щоб зберегти друге місце у своїй групі та кваліфікуватися на турнір, підопічним Бориса Чижова було достатньо не програти словачкам з різницею у понад п'ять голів. Зустріч завершилася нічийним результатом 25:25 (15:13, 10:12), який влаштував нашу команду.

Українки з 7 балами (3 перемоги, 1 нічия та 2 поразки) обійшли у квартеті Словаччину (5 очок) та Ізраїль (0). Із першого місця групи, де виступала Україна, на ЧЄ вийшла збірна Німеччини, яка набрала 12 очок, вигравши усі свої шість матчів.

Фінальна частина жіночого Євро-2024 з гандболу відбудеться від 28 листопада до 15 грудня у трьох країнах: Австрії, Угорщині та Швейцарії. Участь у турнірі візьмуть 24 національні збірні.

Жіноча збірна України з гандболу вперше від 2014 року зіграє на чемпіонаті Європи. Українки була незмінним учасником континентальних турнірів від 1994 до 2014 року. Після цього наша команда пропустила чотири поспіль ЧЄ.

Зазначимо, що найкращии результатом збірної України з гандболу на жіночому Євро залишається "срібло" 2000 року. Тоді у півфіналі "синьо-жовті" обіграли росіянок (28:24), але у фіналі поступилися Угорщині (30:32).

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