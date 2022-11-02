Жіноча збірна України з гандболу здобула розгромну перемогу на старті відбору до ЧС-2023

Жіноча збірна України з гандболу успішно розпочала кваліфікацію на Чемпіонат світу-2023. У першому матчі першого етапу наша команда розтрощила Люксембург з рахунком 36:13

Українські гандболістки виграли першу половину зустрічі з перевагою у 12 м'ячів – 18:6. У другому таймі українки вирішили не розслаблятися та збільшили свій гандикап над суперницями до 23 голів.

Найрезультативнішою гандболісткою матчу стала Євгенія Левченко, яка записала на свій рахунок 8 м'ячів.

Матч-відповідь відбудеться 2 листопада. Початок – о 20:00 за київським часом. Переможець протистояння вийде до другого раунду кваліфікації, де розіграють путівки на планетарну першість.

Чемпіонат світу-2023 відбудеться у Данії, Швеції та Норвегії. Додамо, що востаннє жіноча збірна України з гандболу грала на ЧС аж 2009 року.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з гандболу переможно стартувала у відборі на Євро-2024.