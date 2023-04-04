Жіноча збірна України з хокею розгромною перемогою стартувала на ЧС-2023

Жіноча збірна України з хокею успішно розпочала свої виступи на чемпіонаті світу 2023 року у дивізіоні IIIA. У першому матчі українки завдали поразки господаркам змагань – команді Румунії.

Зустріч завершилася з рахунком 0:4 на користь українських хокеїсток.

У складі "синьо-жовтих" шайбами відзначилися Юлія Добровольська, Елізабет Аліпова, Олександра Машкіна та Поліна Телегіна.

Наступний матч українська збірна проведе у вівторок, 4 квітня. Суперником нашої команди стане Гонконг.

Додамо, що світова першість триватиме у Брашові до 9 квітня.

Раніше повідомлялося, що збірна Словаччини не викликатиме на ЧС-2023 серед чоловіків хокеїстів з чемпіонату Росії.

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