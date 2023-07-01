Жіноча збірна України з пляжного футболу стала віцечемпіоном Європейських ігор-2023

У фіналі українки в серії пенальті поступилися іспанкам.

Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула срібні нагороди Європейських ігор 2023 року, які відбуваються у польському Кракові.

У фінальному матчі українки в напруженій боротьбі програли команді Іспанії. Основний та додатковий час гри завершилися внічию 2:2, а в серії пенальті точнішими виявилися іспанки – 3:5

Варто зазначити, що під час вирішального поєдинку збірна України двічі вела в рахунку, однак суперницям вдавалося відігратися. Гол Юлії Костюк в екстратаймі наблизив нашу команду до перемоги, але іспанки відповіли результативним ударом Андреа Мірон.

Для збірних України це перша в історії медаль Європейських ігор у пляжному футболі. Досі рекордом "синьо-жовтих" залишалося четверте місце чоловічих змагань 2019 року.

Таким чином, наразі в активі України 20 золотих, 11 срібних і 8 бронзових медалей на змаганнях у Кракові. Наша країна посідає третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор-2023 після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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