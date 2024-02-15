Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі на чемпіонаті Європи-2024

Жіноча збірна України з вільної боротьби виграла три медалі Євро-2024, яке відбувається у румунському Бухаресті. Володарками срібних нагороди стали Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч (Шустова).

Філіпович піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 59 кг. У сутичці за "золото" вона поступилася триразовій бронзовій призерці континентальних першостей Альоні Колесник з Азербайджану – 3:4.

Для Аліни це був дебютний виступ на чемпіонаті Європи та відповідно перше нагорода на такому рівні.

Сова-Ріжко стала срібною призеркою ЧЄ у вазі до 68 кг. У фінальному поєдинку вона зазнала поразки від чинної чемпіонки світу Бусе Тосун з Туреччини – 2:5.

Тетяна здобула четверту в кар'єрі медаль континентальної першості. Чемпіонкою Європи вона ставала 2022 року (вага до 65 кг).

Осняч (Шустова) виграла "срібло" у вазі до 76 кг. У фіналі вона не впоралася з чинною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини – 1:10.

Для Анастасії це перша в кар'єрі медаль на континентальних першостях.

Таким чином, на Євро-2024 з боротьби збірна України має вже сім медалей: 4 срібні та 3 бронзові.

Раніше чотири нагороди нашій команді принесли борці греко-римського стилю: "срібло" завоював Олександр Грушин (до 63 кг), а "бронзу" виграли Жан Беленюк (до 87 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

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