Жіноча збірна України з волейболу достроково вийшла до плейоф чемпіонату Європи-2023

Українки здобули третю перемогу поспіль і гарантували собі місце в 1/8 фіналу.

Жіноча збірна України з волейболу оформила достроковий вихід до плейоф чемпіонату Європи-2023.

У четвертому матчі групового раунду команда Івана Пєткова розібралася зі Словенією – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17).

Для української збірної ця перемога стала третьою поспіль на поточній континентальній першості.

"Синьо-жовті" розпочали турнір поразкою від Сербії (0:3), після чого перемогли Угорщину та Бельгію (в обох матчах – 3:0).

Таким чином, перед заключним туром українки мають 9 очок і вже точно не опустяться в таблиці групи А нижче третього місця. Отже, наша команда забезпечила собі місце в плейоф.

Група А. Турнірна таблиця

1. Сербія – 3 перемоги, 9 очок (3 матчі), 9:1 (співвідношення сетів)

2. Польща – 3 перемоги, 9 очок (4), 10:4

3. Україна – 3 перемоги, 9 очок (4), 9:4

4. Бельгія – 2 перемоги, 6 очок (4), 6:7

5. Словенія – 1 перемога, 3 очки (4), 5:12

6. Угорщина – 0 перемог, 0 очок (4), 1:12

Останній матч у групі збірна України проведе проти Польщі в четвер, 24 серпня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. За підсумками цього поєдинку стане відомо, хто стане суперником нашої команди в 1/8 фіналу.

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