Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила відбір на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з волейболу перемогла команду Мексики у своєму останньому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (12:25, 22:25, 25:22, 19:25) на користь українських волейболісток.

Для команди Івана Пєткова це друга перемога у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше наша збірна зазнала поразок від Китаю, Сербії, Домініканської Республіки, Нідерландів і Канади, а також обіграла Чехію.

Таким чином, збірна України з 6 очками фінішувала на шостому місці у групі А кваліфікаційного турніру на ОІ-2024. Путівки на Олімпіаду отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Із відбіркової групи української збірної на Ігри в Парижі достроково пробилася Сербія. Другу путівку на Олімпіаду-2024 в очному протистоянні розіграють Домініканська Республіка та Нідерланди.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.

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