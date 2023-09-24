Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила відбір на Олімпіаду-2024

У заключному матчі кваліфікаційного турніру "синьо-жовті" обіграли Мексику.
Жіноча збірна України з волейболу перемогла команду Мексики у своєму останньому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.
Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (12:25, 22:25, 25:22, 19:25) на користь українських волейболісток.
Для команди Івана Пєткова це друга перемога у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше наша збірна зазнала поразок від Китаю, Сербії, Домініканської Республіки, Нідерландів і Канади, а також обіграла Чехію.
Таким чином, збірна України з 6 очками фінішувала на шостому місці у групі А кваліфікаційного турніру на ОІ-2024. Путівки на Олімпіаду отримають по дві найкращі команди з кожної групи.
Із відбіркової групи української збірної на Ігри в Парижі достроково пробилася Сербія. Другу путівку на Олімпіаду-2024 в очному протистоянні розіграють Домініканська Республіка та Нідерланди.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.
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