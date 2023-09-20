Жіноча збірна України з волейболу програла четвертий матч поспіль у відборі на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з волейболу програла команді Нідерландів у своєму четвертому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився перемогою "Помаранчевих" за підсумками трьох сетів – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16).

Додамо, що жіноча збірна Нідерландів – чинна володарка бронзових медалей чемпіонату Європи.

Для українок це четверта поспіль поразка у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше наша збірна зазнала поразки від Китаю, поступилася чинним чемпіонкам світу – команді Сербії, а також програла Домініканській Республіці. У кожному з цих матчів "синьо-жовтим" не вдалося виграти жодного сету.

Варто зазначити, що українки отримали останній номер посіву під час жеребкування олімпійської кваліфікації, тож перші чотири гри провели проти збірних з найвищим рейтингом.

Наступні матчі олімпійської кваліфікації українки проведуть з Канадою (22 вересня, 08:00), Чехією (23 вересня, 05:00) та Мексикою (24 вересня, 05:00). Всі поєдинки нашої групи відбуваються у Китаї.

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.

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