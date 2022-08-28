Жіноча збірна України з волейболу розбила Португалію та наблизилася до виходу на Євро-2023

У неділю, 28 серпня, жіноча збірна України з волейболу обіграла команду Португалії в матчі 3-го туру відбору до чемпіонату Європи з волейболу-2023.

Жіноча збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу у кваліфікації на чемпіонат Європи-2023. У третьому турі "синьо-жовті" розібралися з Португалією - 3:0 .

Українські волейболістки виявилися явно сильнішими за своїх суперниць. Останні змогли нав'язати боротьбу лише в другому сеті, який все одно програли. У підсумку, впевнена перемога нашої команди - 25:17, 25:21, 25:8.

Раніше жіноча збірна України з волейболу обіграла Кіпр (3:0) та Угорщину (3:2). Таким чином, з трьома перемогами у трьох матчах українки одноосібно очолюють свою відбіркову групу.

Наступний матч українки проведуть 4 вересня, суперником знову буде Португалія. У разі перемоги наша збірна достроково вийде на Євро-2023.

Завершать груповий етап "синьо-жовті" поєдинками з Угорщиною (7 вересня) та Кіпром (10 вересня). На чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди групи.

Турнірна таблиця відбору на Євро-2023

1. Україна - 3 перемоги (8 очок), 9:2 за сетами

2. Угорщина - 2 перемоги (7 очок), 8:3

3. Португалія - 1 перемога (3 очки), 3:6

4. Кіпр - 0 перемог (0 очок), 0:9

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу програла Сербії на старті чемпіонату світу-2022.

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