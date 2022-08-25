Жіноча збірна України з волейболу у вольовому стилі здолала Угорщину у відборі до Євро-2023

Зазначимо, що зустріч тривала усі п'ять сетів. Зазнавши поразки в перший партії (23:25), українки взяли дві наступні - 25:16, 25:16. У четвертому сеті збірна Угорщини зрівняла загальний рахунок (26:28). З'ясувати сильнішого мав тай-брейк, де перемогу здобули "синьо-жовті" - 15:12.

Україна розпочала гру у такому складі: Марина Мазенко (набрала 2 очки), Олеся Рихлюк (32), Юлія Димар (11), Світлана Дорсман (18), Дар'я Великокінь (6), Олександра Міленко (19), Крістіна Нємцева, Анастасія Карасьова (обидві – ліберо). На заміну виходила Анастасія Маєвська (3).

Нагадаємо, у першому турі Україна обіграла Кіпр – 3:0. Наступний поєдинок українська команда проведе 28 серпня з Португалією, 4 вересня команди проведуть матч-відповідь. Завершать груповий етап українки іграми з Угорщиною (7 вересня) та Кіпром (10 вересня).

Українка Рихлюк стала найкращою гравчинею в матчі з Угорщиною: 32 набрані очки за п'ять сетів;

Після двох турів в активі "синьо-жовтих" п'ять очок та перша сходинка в квартеті.

Додамо, що жіноча збірна України з волейболу не змогла вийти до "Фіналу чотирьох" Золотої Євроліги за підсумками групового раунду. "Синьо-жовті" за додатковими показниками поступилися Румунії, незважаючи на те, що випередили румунок за кількістю набраних очок. Цікаво, що там була й Угорщина та у матчах одна з одною вони здобули по одній перемозі. Українки виграли 3:1, а угорки 3:2. До речі, саме та поразка не дозволила підопічним Івана Пєткова вийти до "Фіналу чотирьох".

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