Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії вийшла до фіналу Золотої Євроліги

Фінальні матчі турніру відбудуться 6 та 9 липня.
Жіноча збірна України з волейболу переконливо вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2023.
У матчі-відповіді 1/2 фіналу українські волейболістки перемогли команду Чехії з рахунком 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25).
Зазначимо, що в першому матчі між цими командами збірна України здобула впевнену перемогу, не віддавши суперницям жодного сету.
У фіналі Золотої Євроліги українки позмагаються зі збірною Швеції, яка вдруге обіграла команду Бельгії з рахунком 3:2.
Фінал Золотої Євроліги-2023 складатиметься з двох матчів. Перша гра відбудеться 6 липня, поєдинок-відповідь – 9 липня.
Жіноча збірна України зіграє у фіналі Золотої Євроліги вдруге в історії. 2017 року українки стали чемпіонками турніру, обігравши у фінальній серії Фінляндію.
Завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги українки також здобули путівку до Кубка претендентів за право зіграти у Лізі націй.
Раніше чоловіча збірна України з волейболу здобула "срібло" Золотої Євроліги-2023. У наднапруженому фіналі команда Угіса Крастіньша поступилася Туреччині.
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