Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії вийшла до фіналу Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу переконливо вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2023.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу українські волейболістки перемогли команду Чехії з рахунком 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25).

Зазначимо, що в першому матчі між цими командами збірна України здобула впевнену перемогу, не віддавши суперницям жодного сету.

У фіналі Золотої Євроліги українки позмагаються зі збірною Швеції, яка вдруге обіграла команду Бельгії з рахунком 3:2.

Фінал Золотої Євроліги-2023 складатиметься з двох матчів. Перша гра відбудеться 6 липня, поєдинок-відповідь – 9 липня.

Жіноча збірна України зіграє у фіналі Золотої Євроліги вдруге в історії. 2017 року українки стали чемпіонками турніру, обігравши у фінальній серії Фінляндію.

Завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги українки також здобули путівку до Кубка претендентів за право зіграти у Лізі націй.

Раніше чоловіча збірна України з волейболу здобула "срібло" Золотої Євроліги-2023. У наднапруженому фіналі команда Угіса Крастіньша поступилася Туреччині.

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