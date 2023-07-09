Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2023

Українки вдруге в історії стали чемпіонками цього престижного турніру.

Жіноча збірна України з волейболу стала переможцем Золотої Євроліги-2023.

У матчі-відповіді фіналу українські волейболістки впевнено обіграли команду Швеції – 0:3 (17:25, 22:25, 30:32).

Варто зазначити, що для перемоги в турнірі українкам достатньо було виграти хоча б два сети. У першій зустрічі наша збірна перемогла шведок з рахунком 3:0 (25:15, 25:20, 25:19).

Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії тріумфувала в Золотій Євролізі. Вперше українки здобули трофей 2017 року, обігравши у фінальній серії Фінляндію.

Крім того, завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги українки вибороли путівку до Кубка претендентів за право зіграти у Лізі націй.

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України з волейболу здобула "срібло" Золотої Євроліги-2023. У наднапруженому фіналі команда Угіса Крастіньша поступилася Туреччині.

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