Жіноча збірна України з волейболу впевнено перемогла в першому матчі фіналу Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу обіграла команду Швеції в першому матчі фіналу Золотої Євроліги-2023.

Українки розібралися зі шведками за три сети – 3:0 (25:15, 25:20, 25:19).

Найрезультативнішою волейболісткою зустрічі стала діагональна збірної України Анастасія Крайдуба, яка набрала за матч 22 очки.

Поєдинок-відповідь між Україною та Швецією відбудеться в неділю, 9 липня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Жіноча збірна України з волейболу грає у фіналі Золотої Євроліги вдруге в історії. 2017 року українки стали чемпіонками турніру, обігравши у фінальній серії Фінляндію.

Завдяки виходу до фіналу Золотої Євроліги українки також здобули путівку до Кубка претендентів за право зіграти у Лізі націй.

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України з волейболу здобула "срібло" Золотої Євроліги-2023. У наднапруженому фіналі команда Угіса Крастіньша поступилася Туреччині.

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