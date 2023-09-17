Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки у відборі на Олімпіаду-2024

Українки не змогли нав'язати боротьбу чинним чемпіонкам світу та фіналісткам Євро.

Жіноча збірна України з волейболу поступилася команді Сербії у своєму другому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився перемогою сербських волейболісток з рахунком 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Зазначимо, що жіноча збірна Сербії – чинний чемпіон світу та срібний призер чемпіонату Європи з волейболу.

Для української команди це друга поспіль поразка у кваліфікації на ОІ-2024. Напередодні наша збірна зазнала поразки від Китаю.

Попереду в українок матчі з іншими збірними групи А олімпійської кваліфікації: Домініканською Республікою (19 вересня, 08:00), Нідерландами (20 вересня, 05:00), Канадою (22 вересня, 08:00), Чехією (23 вересня, 05:00) та Мексикою (24 вересня, 05:00). Всі матчі нашої групи відбуваються у Китаї.

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.

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