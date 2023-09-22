Жіноча збірна України з волейболу зазнала п'ятої поразки поспіль у відборі на Олімпіаду-2024

"Синьо-жовті" нарешті виграли один сет, але в підсумку поступилися Канаді.

Жіноча збірна України з волейболу програла команді Канади у своєму п'ятому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився перемогою збірної Канади з рахунком 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11).

Для українок це п'ята поспіль поразка у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше наша збірна зазнала поразки від Китаю, поступилася чинним чемпіонкам світу – команді Сербії, програла Домініканській Республіці та виявилася слабшою за Нідерланди.

У кожному з чотирьох попередніх матчів "синьо-жовтим" не вдалося виграти жодного сету. Проти Канади українки нарешті змогли виграли одну партію, проте не змогли зачепитися за щось більше.

Не набравши жодного очка за підсумками п'яти поєдинків, команда Івана Пєткова посідає останнє місце у турнірній таблиці групи А. Лідирують з 12 очками збірні Сербії та Домініканської Республіки.

Зазначимо, що "синьо-жовті" достроково втратили шанси вибороти олімпійську ліцензію. У заключних матчах кваліфікації на ОІ-2024 українські волейболістки позмагаються з Чехією (23 вересня, 05:00) та Мексикою (24 вересня, 05:00). Всі поєдинки нашої групи відбуваються у Китаї.

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.

Читайте також:

Помстилися за поразку у фіналі ЧС-2022: збірна Польщі стала чемпіоном Європи з волейболу

Збірна України з волейболу з боєм програла чинному віцечемпіону континенту в 1/4 фіналу Євро-2023

Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2023