Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки у стартовому матчі відбору на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з волейболу поступилася китаянкам у своєму першому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок у китайському місті Нінбо завершився перемогою господарок з рахунком 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).

Окрім України та Китаю, у групі А олімпійської кваліфікації також змагаються Канада, Чехія, Домініканська Республіка, Мексика, Нідерланди та Сербія. Всі матчі нашої групи відбуваються у Китаї.

Наступний матч українки проведуть у неділю, 17 вересня, проти команди Сербії.

Участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2023 жіноча збірна України з волейболу дійшла до 1/8 фіналу, де драматично вилетіла від команди Чехії.

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