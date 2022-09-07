Жіноча збірна України з волейболу здобула п'яту поспіль перемогу та виграла групу відбору на Євро-2023

Жіноча збірна України з волейболу розгромила команду Угорщини в матчі 5-го туру відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2023.

Поєдинок завершився переконливою перемогою українських волейболісток, які не віддали суперницям жодного сету - 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Для українок це п'ята поспіль перемога у кваліфікації на Євро-2023. Раніше Україна обіграла Кіпр (3:0), Угорщину (3:2) та двічі Португалію (3:0, 3:0), достроково вийшовши до фінальної частини континентальної першості.

Успіх у сьогоднішньому матчі проти Угорщини гарантував нашій команді підсумкове перше місце в групі, незалежно від результату останньої зустрічі - 10 вересня українки завершать відбір виїзним поєдинком з Кіпром.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу. У середу, 7 вересня, команда Угіса Крастіньша побореться зі Словенією за путівку до півфіналу планетарної першості. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

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