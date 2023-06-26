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Жіноча збірна України з волейболу здобула впевнену перемогу в першому півфіналі Золотої Євроліги

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Жіноча збірна України з волейболу здобула впевнену перемогу в першому півфіналі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу / фото - cev.eu

Матч-відповідь проти Чехії відбудеться 28 червня.

Жіноча збірна України з волейболу обіграла команду Чехії в першому півфінальному матчі Золотої Євроліги-2023.

Українки розібралися зі своїми суперницями за три сети – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17).

Матч-відповідь між командами відбудеться в середу, 28 червня.

В іншому півфіналі збірна Швеції обіграла команду Бельгії з рахунком 3:2.

Таким чином, жіноча збірна України має чудові шанси пробитися до свого другого фіналу Золотої Євроліги в історії. 2017 року українки стали чемпіонками турніру, обігравши у вирішальній серії Фінляндію.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з волейболу здобула "срібло" Золотої Євроліги-2023. У наднапруженому фіналі команда Угіса Крастіньша поступилися Туреччині.

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Дата публікації
Перегляди
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