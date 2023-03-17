Жіночий спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені перенесено: яка причина

Гонка переслідування у жінок була скасована.

Запланований на п'ятницю, 17 березня, жіночий спринт на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у норвезькому Голменколлені перенесено.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Причина такого рішення – густий туман на стадіоні, який не дозволяє працювати на вогневому рубежі. Через це гонку перенесено на суботу, 18 березня.

Таким чином, завтра у Голменколлені відбудуться спринт у жінок та гонка переслідування у чоловіків. А ось жіночий персьют, який був запланований на 18 березня, скасували. Новий графік проведення гонок буде оприлюднено пізніше.

У неділю, 19 березня, як і було заплановано раніше, біатлонний сезон закриють масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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