Жіночій збірній Литви зарахували технічні поразки за відмову грати з Білоруссю у відборі на Євро

Жіноча збірна Литви з футболу отримала дві технічні поразки за відмову грати проти команди Білорусі матчі відбору на чемпіонат Європи-2025.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Литви.

Поєдинки між жіночими збірними Литви та Білорусі було заплановано на 31 травня та 4 червня. Проте литовська федерація футболу принципово відмовилася від ігор з командою держави-агресорки.

У підсумку обидва матчі було скасовано. УЄФА присудив литовській збірній дві технічні поразки з рахунком 0:3, а також оштрафував Федерацію футболу Литви на 5 тисяч євро.

Президент Федерації футболу Литви Едгарас Станкявічюс уже прокоментував покарання від УЄФА.

"Нарешті це питання було офіційно вирішено, і тепер ми можемо дивитися вперед. Ми отримали такі санкції, які могли собі уявити. Але найголовніше, що нашій збірній не закрито шлях у відборі на чемпіонат Європи, вона проведе останні два матчі. Вигравши там, ми також можемо думати про друге місце в групі та можливість пройти до наступного етапу.

Тут санкції та грошові штрафи – не головне, важливо було ще раз продемонструвати позицію федерації щодо війни та агресорів", – сказав Станкявічюс.

Нагадаємо, у відповідь на розв'язання Росією повномасштабної війни проти України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. А ось команди з Білорусі можуть брати участь у міжнародних змаганнях, але свої домашні матчі повинні грати за кордоном та за порожніх трибун.

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