Жирона – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 19-го туру Ла Ліги

Команда Циганкова та Довбика намагатиметься продовжити свої успішні виступи вже 2024 року.

У середу, 3 січня, "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграє проти мадридського "Атлетіко" в центральному матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Після 18 турів "Жирона" (45 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Підопічні Мічела лише за додатковими показниками поступаються лідеру – мадридському "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна.

"Атлетіко" (38 балів) йде на третій позиції. Команда Дієго Сімеоне за додатковими показниками випереджає "Барселону", яка перебуває на четвертій сходинці.

Де дивитися матч Жирона – Атлетіко

На території України поєдинок 19-го туру Ла Ліги між та "Жироною" та "Атлетіко" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Жирона – Атлетіко

Букмекери майже однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу "Жирони" можна поставити з коефіцієнтом 2,67. Нічия – 3,70. Виграш "Атлетіко" – 2,80.

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