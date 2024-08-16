"Жирона" без Циганкова стартувала в Ла Лізі нічиєю проти майбутнього суперника "Кривбаса" (відео)

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зіграла внічию з "Бетісом" у матчі першого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершилася з рахунком 1:1 .

Підопічні Мануеля Пеллегріні вийшли вперед уже на 6-й хвилині – Марк Бартра замкнув навіс Набіля Фекіра з кутового.

У другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 72-й хвилині відзначився 19-річний Габріель Місехой. Вирвати перемо жодній з команд не вдалося.

Зазначимо, що Циганков пропустив матч з "Бетісом" через вірусне захворювання.

Огляд матчу "Бетіс" – "Жирона"

У наступному турі чемпіонату Іспанії підопічні Мічела 25 серпня на виїзді позмагаються з мадридським "Атлетіко", а "зелено-білі" того ж дня завітають у гості до "Алавеса".

Додамо, що "Бетіс" протистоятиме криворізькому "Кривбасу" в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, найкращий бомбардир "Жирони" та Примери минулого сезону, український форвард Артем Довбик, цього літа перейшов до італійської "Роми".

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Кривбас" вдруге програв "Вікторії" Пльзень і вилетів з кваліфікації Ліги Європи (відео)

АПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу