"Жирона" без Циганкова зазнала розгромної поразки в Лізі чемпіонів (відео)

Майже весь другий тайм каталонці провели у меншості.

Іспанська "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді розгромно програла нідерландському ПСВ у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок в Ейндговені завершився з рахунком 4:0 на користь господарів.

У першому таймі нідерландський клуб створив собі комфортний гандикап – на 16-й хвилині рахунок відкрив Раян Фламінго, а на 33-й забив Малік Тільман.

На старті другого тайму каталонці залишилися в меншості – на 55-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Арнау Мартінес.

Після цього ПСВ скористався чисельною перевагою та відправив у ворота підопічних Мічела ще два м'ячі. На 83-й хвилині точного удару завдав Йоган Бакайоко, а на 88-й автоголом відзначився захисник "біло-червоних" Ладіслав Крейчі.

Зазначимо, що Циганков не потрапив до заявки "Жирони" на цей поєдинок через м'язову травму.

Огляд матчу ПСВ – "Жирона"

Після цієї поразки "Жирони" посідає 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі три очки. ПСВ з 5 балами піднявся на 19-ту позицію.

У наступному турі "Жирона" на виїзді зіграє з австрійським "Штурмом", а ПСВ прийме донецький "Шахтар". Обидва матчі відбудуться 27 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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