"Жирона" без Циганкова здійснила камбек і вирвала очко проти "Вільярреала" в Ла Лізі (відео)

Українець не потрапив до заявки на матч через пошкодження.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зіграла внічию з "Вільярреалом" у поєдинку 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершилася з рахунком 2:2 .

Господарі відкрили рахунок на 23-й хвилині матчу – відзначився Тьєрно Баррі. На старті другого тайму "Жовта субмарина" подвоїла свою перевагу – точного удару завдав Алекс Баена.

Підопічні Мічела скоротили відставання на 66-й хвилині зусиллями Донні ван де Бека. На 90-й хвилині Крістіан Стуані забив гол, який міг врятувати каталонців від поразки, але після перегляду відеоповтору (VAR) його скасували через офсайд.

І все ж, "Жирона" зуміла вирвати нічию – на 90+7-й хвилині рятівний гол забив Ладіслав Крейчі.

Зазначимо, що Циганков не потрапив до заявки на цей матч через пошкодження.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Жирона"

Таким чином, "Жирона" перервала свою серію з трьох перемог поспіль у Примері та з 22 очками йде на сьомому місці у турнірній таблиці. "Вільярреал" (26 балів) посідає четверту позицію.

У наступному турі Ла Ліги команда Циганкова 7 грудня прийме мадридський "Реал", а "Жовта субмарина" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.

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