"Жирона" Циганкова і Довбика дізналася суперника: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії

За путівку до півфіналу Кубка Іспанії "жиронці" позмагаються з "Мальоркою".

У п'ятницю, 19 січня, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

Свого суперника на цій стадії турніру також дізналася "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка в 1/8 фіналу впевнено обіграла "Райо Вальєкано" (3:1).

У чвертьфіналі національного кубка підопічні Мічела зіграють з "Мальоркою". Цей матч відбудеться в середу, 24 січня, у місті Пальма-де-Мальорка. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

В інших поєдинках 1/4 фіналу "Сельта" прийме "Реал Сосьєдад" (23 січня, 22:30), "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Атлетиком" Більбао (24 січня, 22:30), а мадридський "Атлетіко" вдома протистоятиме "Севільї" (25 січня, 22:00).

Кубок Іспанії з футболу-2023/24: результати жеребкування 1/4 фіналу

"Сельта" – "Реал Сосьєдад"

"Мальорка" – "Жирона"

"Атлетик" Більбао – "Барселона"

"Атлетіко" Мадрид – "Севілья"

Нагадаємо, що чинний володар Кубка Іспанії – мадридський "Реал" – припинив виступи у нинішньому розіграші турніру в 1/8 фіналу. "Королівський клуб" з українцем Андрієм Луніним у воротах в овертаймі програв "Атлетіко".

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