"Жирона" перемогла "Осасуну" в Ла Лізі – Циганков зробив вишуканий асист і травмувався (відео)

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова перемогла "Осасуну" в домашньому матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля вийшли вперед на 13-й хвилині зустрічі. Циганков побачив забігання Порту до карного майданчика гостей і віддав хитрий пас, який іспанець перетворив у гол ударом низом у дальній кут.

Для Віктора це четверта результативна передача в поточному розіграші чемпіонату Іспанії. Також у його активі шість забитих м'ячів.

На жаль, у другому таймі Циганков зазнав травми коліна, через що на 64-й хвилині був замінений на Яна Коуту. Наскільки серйозним є це пошкодження та чи встигне хавбек відновитися до матчу збірної України проти боснійців у плейоф відбору на Євро-2024, наразі невідомо.

Своєю чергою, Довбик також вийшов у стартовому складі "жиронців" і провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив Крістіан Стуані. Зазначимо, що в другому таймі Артем мав гарну нагоду забити – український форвард головою замкнув подачу з кутового, але голкіпер "Осасуни" врятував свою команду.

Другий м'яч у цьому поєдинку каталонці забили вже коли українців не було на полі. На 86-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Савіо, якому асистував Алейкс Гарсія.

Огляд матчу "Жирона" – "Осасуна"

Перемога дозволила "Жироні" (62 очки) повернути собі друге місце в Ла Лізі. "Біло-червоні" посунули на третю сходинку "Барселону", яка має 61 заліковий бал.

Відставання команди Мічела від лідера, мадридського "Реала" українського воротаря Андрія Луніна, скоротилося до 4 пунктів, але "вершкові" зіграли на матч менше. "Осасуна" (36 очок) залишилася на десятій позиції.

У наступному турі Примери команда Довбика і Циганкова 16 березня на виїзді зіграє з "Хетафе", а памплонці того ж дня прийматимуть мадридський "Реал".

Читайте також:

Зінченко допоміг "Арсеналу" дотиснути "Брентфорд" з Ярмолюком і захопити лідерство в АПЛ (відео)

УПЛ: результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Тотальне знищення: "Баварія" з хет-триком Кейна розтоптала аутсайдера Бундесліги (відео)