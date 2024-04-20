"Жирона" розгромила аутсайдера Ла Ліги – Довбик забив і відірвався у перегонах бомбардирів (відео)

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі здобула розгромну перемогу над "Кадісом" у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги – 4:1 .

Ще до середини першого тайму підопічні Мічела створили собі гандикап у два м'ячі: на 9-й хвилині рахунок у грі відкрив Ерік Гарсія, а на 22-й Іван Мартін подвоїв перевагу господарів.

Після перерви "біло-червоні" зробили рахунок розгромним. На 71-й хвилині Довбик чудово розібрався у карному майданчику суперника після передачі Мігеля Гутьєрреса та з лінії воротарського пробив у дальній кут.

Для 26-річного українського нападника це вже 18-й гол цього сезону Примери. Він очолює бомбардирські перегони, також маючи у своєму активі 5 асистів. Найближчі переслідувачі Артема – Джуд Беллінгем з мадридського "Реала" та Анте Будімір з "Осасуни", які забили по 16 м'ячів.

На 81-й хвилині "Кадіс" скоротив відставання в рахунку зусиллями Гонсало Ескаланте, але останнє слово в цій зустрічі все одно було за "жиронцями" – всього через хвилину забитим м'ячем відповів Порту.

Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" та провів на полі 86 хвилин, після чого його замінив Тоні Вілья. А ось Циганков не потрапив до заявки на поєдинок через травму коліна.

Огляд матчу "Жирона" – "Кадіс"

Буде додано незабаром.

"Жирона" (68 очок) посідає третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи на два бали від "Барселони" та на десять – від мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.

Після цієї перемоги команда Мічела гарантувала собі участь у єврокубках наступного сезону. Також "Жирона" має дуже хороші шанси фінішувати в топ-4 і кваліфікуватися до Ліги чемпіонів – за шість турів до кінця відрив від "Атлетика" Більбао, який розташовується на п'ятій позиції, становить 10 очок.

Зазначимо, що "Реал" і "Барселона" мають матч у запасі: в неділю, 21 квітня, вони зійдуться в Ель Класико на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

"Кадіс" (25 очок) залишився в зоні вильоту, на 18-му місці Примери, з відставання у 6 балів від 17-ї сходинки, яка дозволяє зберегти прописку в елітному дивізіоні.

У наступному турі команда Довбика і Циганкова 27 квітня на виїзді зустрінеться з "Лас-Пальмасом". Днем пізніше "Кадіс" прийме "Мальорку".

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